Paura in piazza Duomo grosso albero si schianta al suolo

Si è rischiato tanto stamane in piazza Duomo. Un grosso pino si è schiantato al suolo nei pressi dell'aiuola di fronte alla fontana d'Orione e accanto ai pannelli informativi per i turisti. Per fortuna nessuno è rimasto ferito, da capire le motivazioni che hanno causato la caduta dell'arbusto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

