Lookman all’Inter non solo forma ma anche sostanza! Un dato entusiasma

Ademola Lookman potrebbe approdare all’Inter in questa finestra estiva di mercato. Il calciatore nigeriano garantirebbe ai nerazzurri numerosi vantaggi, come evidenziato da una particolare statistica. LA SITUAZIONE – Ademola Lookman è il sogno “non più proibito” del mercato estivo dell’Inter. Il calciatore dell’Atalanta rappresenta infatti quel trequartista ideale su cui convergono dirigenza e staff tecnico nerazzurri in vista dell’attuazione concreta del nuovo 3-4-2-1 di Cristian Chivu. Forti dell’intesa col calciatore e della promessa – garantita dagli agenti del nigeriano – da parte dell’Atalanta di liberarlo in estate, i meneghini spingono per poter consegnare al tecnico rumeno quella che sarebbe una pedina fondamentale per arricchire il suo scacchiere di fantasia, qualità , estro e anche sostanza. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Lookman, all’Inter non solo forma ma anche sostanza! Un dato entusiasma

