Il falso video degli ucraini che manifestano contro Zelensky e a favore della Russia

Circola un video che mostrerebbe una presunta manifestazione di massa di cittadini ucraini intenti a sfidare Zelensky, chiedendo scusa alla Russia pur di porre fine al conflitto. La scena viene utilizzata non solo contro il leader ucraino, ma anche contro i politici che sostengono Kiev nella difesa dall’invasione russa. Il video, molto breve, presenta alcuni errori tipici dell’Intelligenza Artificiale generativa. Per chi ha fretta. Non c’è alcun riscontro riguardo una manifestazione così imponente in Ucraina nei giorni o negli ultimi mesi.. Uno dei “manifestanti” è senza volto e in alcuni momenti si fonde con lo sfondo. 🔗 Leggi su Open.online