Garlasco interviene il ministro nordio | Comunque finisca finirà male

Diciotto anni, tre gradi di giudizio, due assoluzioni e una condanna definitiva. E ora, all’improvviso, una nuova ipotesi investigativa. La vicenda dell’ omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 a Garlasco, sembra non trovare mai pace. Dopo dieci anni di carcere scontati da Alberto Stasi, ex fidanzato della vittima condannato in via definitiva nel 2015, le dichiarazioni di un testimone — raccolte negli ultimi mesi — riaprono interrogativi e creano nuovi squarci nel racconto giudiziario che sembrava ormai chiuso. L’ignoto 3, le intercettazioni e il medico dei Cappa. Il testimone, ascoltato dalla difesa di Stasi e da un consulente di parte, avrebbe riferito di aver visto nei pressi della villetta della famiglia Poggi, la mattina del delitto, un uomo mai identificato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

