Cristina D’Avena piange la scomparsa di Enrico Valenti padre del pupazzo Uan La foto amarcord pubblicata sui social | Hai fatto sognare tutti noi

È Cristina D’Avena una delle prime persone a piangere la scomparsa di Enrico Valenti, il creatore di Uan, celebre pupazzo rosa protagonista del programma televisivo Bim Bum Bam, ma anche di altri personaggi come Four, Five e Ambrogio. «Enrico, con la tua fantasia hai dato vita a personaggi che hanno fatto e continuano a far sognare tutti noi», scrive sui social la cantante e conduttrice, che pubblica uno scatto di ormai parecchi anni fa. «Questa – spiega D’Avena a corredo del post – è una delle mie prime foto con Five. e guardandola mi sembra di sentire ancora tutta la magia che sapevi donare. Grazie di cuore». 🔗 Leggi su Open.online