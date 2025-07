Rangers Qualiano | dopo 13 anni il ritorno in Promozione parte il countdown con un pre ritiro carico di entusiasmo

Tre giorni di allenamenti intensi per costruire il gruppo, con nuove leve e il bomber Castaldo pronti a scrivere una nuova storia calcistica. Dopo tredici anni di assenza, i Rangers Qualiano si preparano a tornare protagonisti nel campionato di Promozione. Il team ha appena concluso tre intensi giorni di allenamenti pre ritiro sotto la guida attenta di mister Guerrera e del suo staff, con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva e pronta a lottare. La sessione ha visto la partecipazione di molti calciatori riconfermati dalla passata stagione, affiancati da nuovi volti, tra cui il bomber Gigi Castaldo e diversi giovani promettenti, tutti aggregati alla prima squadra per questa importante fase di preparazione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

I Rangers Qualiano trionfano nella finalissima contro l’Eclanese: una vittoria storica tra emozioni e un gol da sogno - Stadio Comunale di Qualiano, domenica 11 maggio, ore 16:30: una giornata da ricordare per la squadra e i tifosi.

I Rangers Qualiano conquistano la finale: domenica il match per la promozione - I Rangers Qualiano volano in finale: battuto il Quarto ai rigori, ora l’Eclanese per la promozione. QUALIANO – Un traguardo sudato, meritato e fortemente voluto: i Rangers Qualiano, domenica 27 aprile, hanno superato il Quarto nella semifinale spareggio con il punteggio di 2-0, guadagnandosi l’accesso alla finale per la promozione.

Rangers Qualiano, via ai pre-allenamenti estivi: si riparte da entusiasmo e passione - Lunedì 14 e martedì 15 luglio i primi allenamenti estivi a porte aperte al Campo Santo Stefano. Qualiano, 14 luglio 2025 – La nuova stagione è alle porte e l’entusiasmo comincia a salire.

Colpo Rangers Qualiano: ufficiale l’arrivo di Gigi Castaldo Il bomber ex Avellino approda a Qualiano: “Pronto a scrivere una nuova pagina di storia” #Qualiano #calcio @followers Approfondisci: https://puntomagazine.it/2025/06/28/colpo-rangers-qualiano Vai su Facebook

Qualiano in festa: i Rangers conquistano la Promozione. In finale ... - I Rangers, iscritti quest'anno al campionato di Prima Categoria, hanno battuto il Passo Eclano guadagnandosi, attraverso gli spareggi playoff, il passaggio in Promozione. Lo riporta ilmattino.it

Incidente a Qualiano, morto un ragazzo di 24 anni: era calciatore nei ... - Incidente a Qualiano, morto un ragazzo di 24 anni: era calciatore nei Rangers Francesco era in sella a uno scooter: la tragedia è avvenuta in via Ripuaria ... Segnala ilmattino.it