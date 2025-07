Rapporto Federculture | Musei mostre e spettacoli sono il vero motore della domanda turistica

Il turismo culturale traina e consolida la ripresa del settore turistico italiano superando in molti casi i livelli pre-pandemici. I dati relativi alla fruizione di intrattenimenti culturali e ricreativi aggiornati al 2024 mostrano come ormai, il biennio nero della pandemia, non sia stato solo archiviato, ma anche ampiamente superato. È questa la fotografia scattata dal 21° Rapporto Annuale di Federculture 2025, che in questa edizione dedica un focus al turismo culturale in Italia. I dati aggiornati al 2024 evidenziano il trend positivo che ha caratterizzato l’andamento della fruizione di intrattenimento culturale e ricreativo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it