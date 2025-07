Calciomercato Juve due bianconeri sempre più in uscita | tesoretto da 25 milioni di euro con le loro cessioni? Il punto

Calciomercato Juve, due bianconeri sempre piĂą in uscita: gli ultimi aggiornamenti sul futuro di questi calciatori. Il calciomercato Juve continua a essere vivo, con diverse trattative che riguardano sia cessioni che possibili acquisti. Tra i giocatori in uscita ci sono Samuel Mbangula e Timothy Weah, entrambi protagonisti di situazioni che potrebbero evolversi nelle prossime settimane. Samuel Mbangula, giovane esterno belga della Juventus, ha attirato l’interesse di diversi club in Europa. Secondo quanto riportato da Corriere dello Sport, il giocatore ha ricevuto offerte dalla Bundesliga, in particolare da Werder Brema e Wolfsburg. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, due bianconeri sempre piĂą in uscita: tesoretto da 25 milioni di euro con le loro cessioni? Il punto

Espulsione Yildiz, dopo il folle gesto arrivano le scuse: il turco fa questo durante la sua uscita dal campo in seguito al cartellino ricevuto in Juve Monza - di Redazione JuventusNews24 Espulsione Yildiz, dopo il folle gesto nei confronti di Bianco arrivano le scuse: l’accaduto all’Allianz Stadium.

Juve, spunta Hojlund per l’attacco. Vlahovic resta in uscita: servono 40 milioni - Torino, 6 maggio 2025 – Fuori Dusan Vlahovic, dentro Rasmus Hojlund? E’ una idea, per ora latente, ma concreta da parte della Juventus.

Tchouameni Juve: il francese è in uscita dal Real Madrid e può piacere alla società , ma servirà centrare questo obiettivo: l’indiscrezione che scuote il mondo bianconero! - di Redazione JuventusNews24 Tchouameni Juve, il francese può essere il rinforzo di lusso dei bianconeri! Per mandare in porto l’operazione servirà quel traguardo.

