Campi di girasoli 2025 in Lombardia | dove e quando visitarli

In estate, dopo il viola della lavanda, ecco fiorire distese di giallo intenso. Sembra quasi di ammirare quadri di Van Gogh. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Campi di girasoli 2025 in Lombardia: dove e quando visitarli

Viaggio fotografico: esplorare i campi di girasoli più belli in Europa - Viaggiare attraverso i campi di girasoli in Europa è un’esperienza unica. È un’opportunità per esplorare paesaggi incontaminati, scoprire la bellezza della natura e immortalare momenti di grande bellezza.

Il labirinto di girasoli in Brianza - E' aperto per il quinto anno consecutivo il grande labirinto di girasoli della Brianza: il campo fiorito si trova a Ornago (Monza e Brianza), presso l'azienda agricola e florovivaistica Shirin, in via ... Scrive ilgiorno.it