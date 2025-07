Il Giubileo porta strade e marciapiedi nuovi nel quartiere della Cassia

Le strade e i marciapiedi di Grottarossa si rimettono a nuovo. Nell’ambito dell’accordo quadro per le opere giubilari e della programmazione di manutenzione straordinaria del municipio XV, sono in corso gli interventi di rifacimento dei marciapiedi e del manto stradale di via di Grottarossa. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Roma, estate di cantieri su strade e marciapiedi: tutti i lavori in programma - Sarà un’ estate di cantieri, quella che attende Roma. Una città in continuo movimento, con lavori che toccheranno la grande viabilità , i marciapiedi e alcune opere strategiche.

FOTO/ Non solo strade dissestate, marciapiedi vere “trappole” - Tempo di lettura: < 1 minuto Via Mancini, via Guarini, via Campane, via Luigi Amabile, via De Renzi via Sarafino Soldi, viale del Platani.

Il gruppo Pettinari sindaco: "Tra strade e marciapiedi rotti, rifiuti e illegalità impossibile vivere in via Aldo Moro" [FOTO] - Una strada e una zona “abbandonata” e lasciata alla totale “incuria” tra marciapiedi e asfalto dissestato, parco non curato e quel problema sicurezza legato a spaccio di droga e abusivismo.

Marciapiedi fino a 10 metri. Così il Comune stringe le strade - Passando a Città Studi al rifacimento dell'attraversamento pedonale tra via Bazzini e via D'Ovidio, seguirà l'allargamento del marciapiede lungo via Bazzini. Si legge su msn.com