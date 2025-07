Prato, 17 luglio 2025 - L’onda color acquamarina della Sunset Run, la manifestazione promossa dall’ Ordine dei Commercialisti, ha lambito ieri sera il centro città e il Lungobisenzio con un grande abbraccio. Un'onda generosa composta da oltre 500 persone, di tutte le età e tutte rigorosamente con la maglia verde acquamarina, che hanno camminato e corso per la gioia di stare insieme ma anche e soprattutto per donare una speciale macchina per l’esame neonatale dei piccoli che nascono all’Ospedale Santo Stefano (lo scorso anno sono stati 1716). La gara non competitiva, giunta alla sesta edizione, che prevede a scelta una corsa di 10 km oppure camminata di 5 km, è partita dal Palazzo delle Professioni in via Pugliesi, per poi attraversare il centro della città e il lungofiume. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sunset Run, la generosa onda della solidarietà ha abbracciato Prato