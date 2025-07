Falconara come una grande pizzeria a cielo aperto | arriva il momento di Pizza Festival

FALCONARA MARITTIMA – Arriva il momento di Pizza Festival. Da domani fino a domenica 20 luglio il centro città si trasformerà in una grande pizzeria all’aperto, dove 20 tra i migliori maestri pizzaioli di tutta Italia prepareranno le pizze della tradizione, le gourmet, le specialità regionali e. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

PIZZA FESTIVAL Voglia di pizza? Arriva a Falconara M.ma un festival itinerante interamente dedicato ad uno dei simboli della cucina italiana: la pizza. Con i migliori pizzaioli d’Italia. Pizza Festival musica spettacoli e area bimbi 18/19/20 luglio 2025 Pia Vai su Facebook

