Roma, 17 luglio 2025 – Si fa da sempre un gran parlare di elettrico, ma vediamo qual è il reale stato di salute del settore, attraverso i dati presentati dalla 3ª edizione dello studio EV Charging Outlook di PwC Strategy&, che analizza lo stato attuale delle infrastrutture di ricarica in Europa e l’evoluzione attesa fino al 2035, in un contesto di progressiva crescita del parco circolante di auto elettriche. Veicoli BEV: quota di mercato verso il 22% in Europa nel 2025. Dopo il rallentamento rilevato nel 2024, l'adozione di veicoli BEV sta riprendendo quota. L’analisi di PwC Strategy& stima che entro il 2025 i veicoli elettrici a batteria rappresenteranno il 18-22% del totale delle vendite in Europa e il 3% del parco auto complessivo, con forti previsioni di crescita per il prossimo decennio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Vendite auto elettriche, tra 10 anni saranno almeno il 70%