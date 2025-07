Pastasciutta Antifascista Laika presenta il libro di Gobetti

Tempo di lettura: 2 minuti Guerra, narrazione storica e antifascismo, l’associazione Laika prosegue le attività culturali di informazione della recente programmazione. Giovedì 24 luglio, dalle ore 19 presso la piazzetta degli Artisti di Atripalda (presso piazza Garibaldi, centro storico), si terrà la presentazione del libro “ I carnefici del duce ” di Eric Gobetti, edizioni Laterza. Sarà presente l’autore. Un evento patrocinato dal Comune di Atripalda, promosso da Laika con la Cgil Avellino, l’ Anpi, la libreria indipendente Casa Naima. A discutere con Gobetti del suo saggio, Italia D’Acierno, segretaria generale Cgil Avellino, e il giornalista Marco Monetta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Pastasciutta Antifascista, Laika presenta il libro di Gobetti

