Il nuovo sistema Milano è la mer*a lasciata da finanza e classismo; poi ci sono gli appalti e forse la corruzione

Milano non ha piĂą nulla di ambrosiano, ha perso il suo senso solidale, ha smantellato il sogno di potersi riscattare dagli inciampi della vita. Milano l'hanno trasformata in una capitale cinica, falsa, ipocrita, sospesa tra gli emiri e i maranza Non lo so se questa inchiesta che coinvolge Pal.

Si sistema il ponte sul Po, stop di un mese alla circolazione ferroviaria. Ira dei pendolari: “Disastro in vista per la Milano-Genova” - Voghera (Pavia), 21 giugno 2025 – Flashmob ieri pomeriggio nei pressi della stazione ferroviaria. Le forze politiche di opposizione, ma soprattutto i pendolari hanno manifestato tutto il loro sdegno sui disagi alla circolazione che si verificheranno sia sulla ex statale 35 vicino al ponte di Bressana sia sulla linea ferroviaria Milano-Genova tra Pavia e Voghera che sarà chiusa completamente dal 21 luglio al 29 agosto.

“A Milano c’era un sistema di speculazione edilizia”: sull’urbanistica scontro tra pm e difese - Milano – Scontro fra i pm del pool che indaga sull’ urbanistica Petruzzella- Filippini- Clerici e i legali di costruttori e progettisti.

Comune di Milano: partita la più grande opera di digitalizzazione di archivi edilizi mai avvenuta in Italia. Microdisegno guida il progetto grazie al sistema “InPratica” - Microdisegno, azienda leader a livello nazionale nella gestione documentale e nei processi di digitalizzazione con sede a Lodi, è alla guida del raggruppamento che si è aggiudicato il prestigioso appalto per la digitalizzazione dell’intero archivio edilizio del Comune di Milano.

False dichiarazioni su qualitĂ proprie o di altre persone e induzione indebita a dare o a promettere utilitĂ . Sono le due ipotesi di reato che coinvolgono il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Il nome del primo cittadino ricorre piĂą volte nelle carte della nuova maxi Vai su Facebook

Chi è Giancarlo Tancredi, l'assessore all'Urbanistica di Milano per cui è stato chiesto l'arresto - Terremoto giudiziario a Milano: sotto indagine il cuore della pianificazione urbanistica della metropoli. Si legge su italiaoggi.it

Fare Sistema, si può. Con MF-Milano Finanza in edicola da Sabato il ... - Fare Sistema in Italia è il terzo saggio di Giovanni Tamburi, il numero uno degli investitori privati italiani con la Tip, fondata con sua moglie Alessandra Gritti. Lo riporta milanofinanza.it