200 anni di Fattori | Livorno lo celebra con una mostra-evento

LIVORNO – Livorno si prepara a rendere omaggio al suo artista piĂą celebre: Giovanni Fattori, simbolo della pittura italiana dell’Ottocento e figura chiave del movimento dei Macchiaioli. In occasione dei 200 anni dalla nascita, dal 6 settembre 2025 all’11 gennaio 2026, Villa Mimbelli ospiterĂ la mostra “Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura”, con oltre 200 opere tra dipinti, disegni e acqueforti, molte delle quali mai esposte prima. Curata da Vincenzo Farinella, l’esposizione racconta l’evoluzione di un artista libero, capace di cogliere con sguardo autentico la vita rurale, i paesaggi toscani, i moti risorgimentali e l’umanitĂ dei suoi personaggi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

