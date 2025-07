Calciomercato Inter, le ultime sulle mosse del club nerazzurro in uscita con una cessione ormai vicina. Tutti i dettagli in merito. Nuove voci si fanno sentire sul fronte delle cessioni in casa Inter, con Tajon Buchanan nel mirino del Villarreal. Il giocatore canadese, classe 1999, è arrivato a gennaio dal Club Brugge, ma potrebbe giĂ essere in procinto di salutare Milano nelle prossime settimane. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club spagnolo, che aveva giĂ mostrato interesse per Buchanan in passato, si sarebbe rifatto avanti per sondare la possibilitĂ di un trasferimento. Fino a poco tempo fa, sembrava che la posizione del canadese nell’Inter fosse salda. 🔗 Leggi su Internews24.com

Calciomercato Inter, si avvicina questa cessione: plusvalenza super, il valore è raddoppiato!