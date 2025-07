Newcastle attira l’attenzione su Wissa dopo Ekitike Snub

2025-07-17 14:00:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Newcastle si è unito ai club che inseguono l’attaccante di Brentford Yoane Wissa a seguito della loro incapacità di firmare Hugo Ekitike. I Tynesiders hanno visto un’offerta per Ekitike respinta da Eintracht Frankfurt all’inizio di questa settimana, a quel punto il Liverpool è intervenuto e il francese è ora apparentemente legato ad Anfield. Il positivo di Newcastle è che la ricerca di Alexander Isak da parte di Liverpool è probabilmente finita, e riescono a mantenere la Svezia Internazionale, ma il rifiuto di Ekitike di una mossa a St James ‘Park è l’ultimo di una serie di snobs per la squadra di Eddie Howe. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: newcastle - ekitike - wissa - attira

