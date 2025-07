Da pane a frutta in 206 Comuni nessun negozio | l’indagine

Solo il 44,1% della popolazione italiana può accedere a un panificio entro 15 minuti, il 35,4% a una pescheria, il 59,7% a un fruttivendolo e il 61,4% a un supermercato. Lo ha detto Unioncamere, secondo la quale 206 comuni (di cui 205 con meno di 1.000 abitanti) non presentano alcun esercizio di commercio al dettaglio, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Da pane a frutta, in 206 Comuni nessun negozio: l’indagine

