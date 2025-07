Napoli colpi di pistola al Pallonetto di Santa Lucia | arrestato 23enne per intimidazione mafiosa

Esplosi colpi d’arma da fuoco davanti a un’abitazione: in manette un giovane legato a faide tra clan. Napoli – Nuovo episodio di violenza armata nel cuore della cittĂ . Nella mattinata di oggi, la Polizia di Stato ha eseguito un’ ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 23enne napoletano, ritenuto gravemente indiziato di pubblica intimidazione con uso di armi, porto e detenzione illegale di arma da fuoco, aggravati dal metodo mafioso (art. 416 bis.1 c.p.). A diffondere la notizia la Questura di Napoli su delega della Procura della Repubblica L’indagine è scaturita da un episodio verificatosi la mattina del 28 maggio 2023, quando nel quartiere Pallonetto di Santa Lucia vennero esplosi diversi colpi di arma da fuoco nei pressi dell’abitazione di un presunto rivale criminale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

