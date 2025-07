Sono nati all’inizio della scorsa settimana in Germania, precisamente dentro uno zoo, a Colonia. Stiamo parlando di due cuccioli di leone asiatico, una speranza per una specie a rischio. I piccoli leoni sono stati però soppressi. Come mai? La madre, la leonessa Gina, si è rifiutata di prendersene cura. L’animale aveva una cucciolata nata circa un anno e mezzo fa ed è a questa cucciolata che ha deciso di continuare a dedicarsi: i piccoli appena nati hanno mostrato segni di debolezza e problemi di salute e la madre ha seguito una logica evolutiva chiamata dagli etologi “strategia di investimento parentale”: se un cucciolo appare troppo debole o malato, la madre può rifiutarsi di allattarlo o addirittura ucciderlo per conservare energie per il resto del branco o della prole. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"La madre si è rifiutata di accudirli, abbiamo optato per l'eutanasia": due cuccioli di leone soppressi allo zoo di Colonia. È polemica