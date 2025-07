Barba Avs Radici in Comune risponde agli assessori Orta e Pignoli | La pineta vi è bruciata sotto il naso

Arriva la controreplica della consigliera comunale Simona Barba agli assessori Cristian Orta e Massimiliano Pignoli, in merito alla nota relativa all'incendio avvenuto il 16 luglio nella pineta. Barba aveva attaccato l'amministrazione comunale per la scarsa manutenzione dell'area, e gli assessori. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: barba - assessori - agli - orta

Incendio nella Pineta Dannunziana: la risposta degli assessori Orta e Pignoli alle critiche di Simona Barba - Orta: “Nessuna trascuratezza nella gestione del verde” L’assessore Orta ha risposto alle accuse di trascuratezza nella manutenzione dell’area verde, sottolineando come le attività di sfalcio e cura siano effettuate regolarmente nelle zone frequentate dalla cittadinanza, al fine di garantire sicurezza e accessibilità .

Barba (Avs Radici in Comune) risponde agli assessori Orta e Pignoli: La pineta vi è bruciata sotto il naso; Taglio di alberi malati in via Napoli, l'assessore Orta: Si provvederà alle nuove piantumazioni.

Orta e e Pignoli replicano a Barba (Avs Radici in Comune) sull'incendio nella pineta: "Butta in confusione diversi temi sul rogo" - Gli assessori comunali replicano alla consigliera d'opposizione Simonra Barba sulla questione dell'incendio scoppiato nel comparto 3 della pineta dannunziana ... Si legge su ilpescara.it