Avengers | Doomsday svelato il vero leader dei Vendicatori Non è Sam Wilson

Secondo il regista di I Fantastici 4: Gli Inizi, il vero leader dei Vendicatori in Avengers: Doomsday non sarà Captain America.

Chris Hemsworth conferma che una location chiave del MCU non sarà presente in Avengers: Doomsday - Chris Hemsworth conferma che una location chiave del MCU non sarà presente in Avengers: Doomsday Chris Hemsworth è stato il primo attore ufficialmente annunciato come parte del cast di Avengers: Doomsday.

Florence Pugh spiega come la scena post credits di Thunderbolts* ci prepara a Avengers: Doomsday - Florence Pugh spiega come la scena post credits di Thunderbolts* ci prepara a Avengers: Doomsday ATTENZIONE: Questo articolo contiene SPOILER su Thunderbolts*.

Avengers: Doomsday riceve un aggiornamento direttamente da Kevin Feige - Il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha appena rivelato che le riprese di Avengers: Doomsday sono iniziate ufficialmente ieri lunedì 28 aprile.

Avengers: Doomsday, svelato il vero leader dei Vendicatori: Non è Sam Wilson; Reed Richards guiderà gli Avengers nel MCU; I Fantastici 4: Gli Inizi, per il regista Pedro Pascal guiderà gli Avengers, ma arriva la smentita.

Reed Richards guiderà gli Avengers nel MCU - Ora che l'Iron Man di Robert Downey Jr e il Capitan America di Chris Evans non sono più in gioco, in base agli indizi disseminati prima in Captain America: Brave New World e più recentemente in ... Come scrive it.ign.com