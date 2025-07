Patty Pravo che stoccata a Elodie! Poi dice una bugia su Giorgia | la diva è un fiume in piena!

Icona indiscussa della musica italiana, Patty Pravo torna a far parlare di sé con un’intervista esplosiva che sta infiammando il web. A 77 anni, l’artista veneziana si conferma senza filtri, pronta a lanciare frecciatine alle colleghe e a raccontare aneddoti inediti della sua carriera e della sua vita privata. Con la sua proverbiale schiettezza, Nicoletta Strambelli – questo il suo vero nome – ha toccato temi che spaziano dall’amore alla chirurgia estetica, senza risparmiare giudizi taglienti su Elodie e una curiosa affermazione su Giorgia che però non corrisponde alla realtà. Patty Pravo, prima la stoccata a Elodie e poi la bugia su Giorgia. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Patty Pravo, che stoccata a Elodie! Poi dice una bugia su Giorgia: la diva è un fiume in piena!

