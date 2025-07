Final fantasy merita un remake ma potrebbe non funzionare

Il franchise di Final Fantasy è ricco di titoli che hanno lasciato un’impronta indelebile nel mondo dei videogiochi. Tra le tante possibilità di rivisitazione, si discute molto sulla realizzazione di remake di alcuni capitoli storici, specialmente quelli più datati o con gameplay e grafica ormai superati. La prospettiva di un rimasterizzamento o remake di titoli come FF9, annunciato in occasione del suo 25° anniversario ma mai concretizzato, alimenta le aspettative dei fan. In questo contesto si inserisce anche l’interesse crescente verso altri giochi della saga, considerati degni di una rivisitazione moderna. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Final fantasy merita un remake, ma potrebbe non funzionare

Potrò sembrare un vecchio nerd, questo gioco della PlayStation 1 ha segnato la mia infanzia, facendomi sopperire alla solitudine dedicandomi dentro questo mondo fantastico. Grazie Square Enix per questo magico capolavoro. 25 anni di Final Fantasy IX Vai su Facebook

