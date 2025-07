Juventus i tifosi non vedono l’ora di rivedere i bianconeri Il club | Ultimi giorni di vacanza fra una settimana si torna al lavoro – FOTO

Juventus, i tifosi non vedono l’ora di rivedere i bianconeri. Il club così sui social in vista della ripresa. La Juve sta per concludere il periodo di riposo prima di tornare al lavoro, e l’attesa per la nuova stagione di Serie A cresce sempre di più. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i calciatori bianconeri non dovranno accorciare le loro vacanze estive, nonostante una proposta avanzata dalla società di anticipare l’inizio del ritiro. L’idea della dirigenza juventina era quella di far partire il gruppo per il ritiro a metà luglio, riducendo di una settimana le ferie estive, per ottimizzare la preparazione in vista del campionato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

