Tutto pronto per il trasferimento, c’è l’accordo e la volontà del giocatore: i dettagli. Pomeriggio di lavoro intenso in casa Napoli, che nel corso del primo giorno di ritiro a Dimaro sta portando a termine diverse operazioni. È di pochi minuti fa la notizia dell’operazione in dirittura d’arrivo tra Napoli e Torino per Cyril Ngonge. L’attaccante si trasferirà a Torino in prestito oneroso fissato ad un milione di euro con diritto di riscatto a 11 milioni di euro. Contratto quadriennale per il belga, che si prepara alla sua nuova avventura. Ma non è finita qui. Napoli-Torino, c’è l’accordo anche per Savic. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Ultim’ora Napoli, accordo ad un passo: ha detto si