Mancini e Spalletti i grandi esclusi Luciano può ripartire dall’estero ma di lui ora non si sa più nulla Gazzetta

Erano i profeti del calcio italiano, oggi sembrano due figurine Panini. Gazzetta con un articolo molto “estivo” ripesca Roberto Mancini e Luciano Spalletti, ultimi due c.t. azzurri prima di Gattuso e si chiede dove siano oggi, ricostruendone il percorso dal loro ultimo impiego. Oggi vagano entrambi ai margini del calcio che conta. Il primo cerca disperatamente di farsi perdonare da Gravina, l’altro è scomparso dai radar. E mentre Mancio prova a rientrare in scena tra un’intervista e un endorsement politico, Spalletti medita in silenzio tra una pizza e l’altra, sperando che la Juve prima o poi scarichi Tudor. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Mancini e Spalletti i grandi esclusi, Luciano può ripartire dall’estero ma di lui ora non si sa piĂą nulla (Gazzetta)

Spalletti non è una vittima, l’esonero giusto di un pessimo ct. Ma ora chi caccia Gravina? - È anche nelle difficoltà, nelle ristrettezze di una squadra mediocre, che più si vede la mano dell’allenatore. Come scrive ilfattoquotidiano.it