Zonawrestling.net - WWE: Infortunio reale per Jade Cargill, la WWE costretta a rivedere i piani per una delle sue stelle emergenti

Il sorprendente attacco dietro le quinte adurante SmackDown ha lasciato i fan sconvolti, ma nuovi aggiornamenti suggeriscono che gli infortuni nella storyline potrebbero nascondere un vero problema. L’esperto di wrestling Dave Meltzer ha rivelato nel Sunday Daily Update chepotrebbe restare fuori dal ring per almeno tre mesi, forse di più, a causa di un. “Abbiamo ricevuto conferma cheè infortunata, ma la gravità non era nota internamente, a parte il fatto che è stato detto a chi si occupa della parte creativa che starà fuori per un minimo di tre mesi, forse di più, motivo per cui hanno diffuso la storia di infortuni così gravi” ha riportato Meltzer.Questa tempistica mette in pausa l’attesissima spinta diin WWE e solleva seri dubbi sulla sua disponibilità per eventi di punta come Survivor Series.