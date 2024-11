Quotidiano.net - Welcare diventa società benefit: "Sostenibilità in ogni aspetto"

FONDATO NEL 2001 a Orvieto da Fulvia Lazzarotto e Franco de Bernardini, il Gruppoè una realtà made in Italy leader nella produzione e distribuzione di dispositivi medici e soluzioni personalizzate per il paziente e per il caregiver. La missione dell’azienda è esemplificata nel suo pay-off ’Protecting people, caring for nature’, che riflette l’impegno dinello sviluppare soluzioni sicure, efficaci e innovative per la cura della pelle dei pazienti, e nel fornire strumenti pratici per i caregiver che li assistono, promuovendo al contempo un modello di produzione sostenibile. Nel 2021 il suo ingresso in Labomar Spa, azienda leader nel settore della nutraceutica, attiva a livello internazionale e specializzata nella ricerca, sviluppo e produzione conto terzi di integratori alimentari, dispositivi medici, alimenti a fini medici speciali e cosmetici.