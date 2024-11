Quotidiano.net - Wallovely porta tutta la bellezza delle Marche nelle case

CARTE DA PARATI ispirate ai paesaggi marchigiani. Decorazioni che richiamano le infinite sfumature del Monte Conero e le suggestioni storiche e naturali di Ancona e dintorni. Questo e molto altro nel sentiment di– startup nata dall’impegno della visual designer Francesca Di Giorgio (nella foto in alto) – grazie a un bando finanziato dal Fondo Sociale Europeo. "Devo a questo stanziamento – esordisce Di Giorgio – la possibilità di aver dato vita a un’impresa che valorizza in ogni suo aspetto il Made in Italy e in particolare il Made in. Da oltre 30 anni mi occupo di comunicazione visiva e ora rappresento il cuore di". Un progetto artistico in embrione all’epoca del Covid. "Durante il lockdown – prosegue – ho iniziato a pensare che l’ambiente domestico andava reso ancora più vivibile e accogliente.