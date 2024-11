Lanazione.it - Violenze, in 30 hanno fatto denuncia. Le storie emergono dalla “casa tutta per te”

Siena, 25 novembre 2024 – Quanto dolore, in quella stanza. Luci soffuse, clima familiare. Soft. Quella paretiascoltato, anche solo psicologiche. Mani addosso. Umiliazioni sopportate perché non c’è un posto dove rifugiarsi, magari con i figli. Lontano da un compagno aggressivo. A raccontare cosa accade nella ’Stanzaper te’, l’aula per le audizioni realizzata al comando provinciale dei carabinieri di Siena grazie al Club locale del Soroptimist, è stata un vice brigadiere che si occupa, insieme ad altri colleghi, di chi bussa alla porta dell’Arma. Anche familiari di donne vittime di violenza che chiedono consigliscelto la stanza protetta. Segnalando a volte il male subito che la vittima non riesce a tirare ’fuori’ autonomamente. VOCI CONTRO LA VIOLENZA: le videotestimonianze Ma quanti sono stati i casi quest’anno? “Da recenti ricerche in Italia e nel mondo, una donna su tre subisce violenza, ma unicamente il 10% fa