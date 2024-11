Anteprima24.it - VIDEO/ “Insieme contro la violenza”, le istituzioni in campo contro la violenza sulle donne

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiNella mattinata odierna presso il “Salone Azzurro” del Palazzo del Governo, è stata presentata la campagna di sensibilizzazione per la “Giornata Internazionale per l’eliminazione dellale”, promossa dalla Prefettura di Salernoal Comune di Salerno, alla Provincia e alla Camera di Commercio.Il lavoro corale delle, sul versante della prevenzione, ha permesso di mettere inuna iniziativa che simbolicamente si distingue per la scelta di coinvolgere trasversalmente tutti i livelli della società civile. Quattro Palazzi (Palazzo di Governo, Comune di Salerno, Provincia di Salerno e Camera di Commercio di Salerno) divenuti il supporto di una tela che raffigurerà l’intesa dellela”, un appello all’amore vero che “non urla, non umilia, non calpesta, non picchia e non uccide”.