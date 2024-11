Gaeta.it - Venezia celebra Giulia Cecchettin con un parco dedicato in occasione della giornata contro la violenza sulle donne

Facebook WhatsAppTwitter In concomitanza con lainternazionale per l’eliminazionele, il Comune diha voluto rendere omaggio a, intitolando a lei unsituato nella frazione di Chirignago, un gesto di grande significato sociale. Questo atto vuole non solo commemorare la giovane vita spezzata, ma anche sensibilizzare la comunità su un tema cruciale quale la lottaladi genere. La cerimonia ha visto la partecipazione di diverse autorità locali, evidenziando l’importanza dell’unitàla.Il significatocerimoniaDurante la cerimonia di intitolazione, il sindaco di, Luigi Brugnaro, ha sottolineato l’importanza di questo gesto come simbolo di un impegno collettivo. “Questo è un gesto simbolico”, ha dichiarato Brugnaro, “un primo passo per iniziare a lavorare insieme e costruire una cultura del rispetto eresponsabilità”.