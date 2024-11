Puntomagazine.it - Torre del Greco: Controlli nella movida, focus dei Carabinieri su giovani e locali

Blitz della Polizia Municipale edel. Sequestrati sette scooter e segnalato un uomo per detenzione di drogaIdella Compagnia didel, insieme alla Polizia Municipale, hanno svolto un’operazione di controllo del territorio nelle zone più frequentate della.Durante i, un 21enne è stato segnalato alla Prefettura di Napoli per detenzione di sostanze stupefacenti, essendo stato trovato in possesso di uno spinello contenente hashish. Complessivamente, sono state identificate 101 persone e controllati 75 veicoli. 7 scooter sono stati sequestrati, venti le sanzioni per infrazioni al Codice della Strada. Tra le tante guida senza patente, mancanza di assicurazione o revisione, e mancato utilizzo del casco, sia da parte di conducenti che di passeggeri.