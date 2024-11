The Strangers | la storia vera dei crimini che hanno ispirato la nuova trilogia

Leggi su Cinefilos.it

The: ladeichelaFilm horror del 2024, The: Capitolo 1 èa una, il che non fa che aumentare il senso di terrore del film. Sebbene il genere horror sia spesso associato a storie di mostri, fantasmi e altre creature soprannaturali, alcuni dei film horror più efficaci di tutti i tempi si basano su possibilità reali. La serie The, che ha avuto inizio nel 2008 e che continua con il prequel-meeting-reboot del 2024 The: Capitolo 1, sfrutta in meglio le sue origini reali, rendendo al contempo omaggio agli slasher degli anni ’80.Nonostante le recensioni discordanti, il ritratto del film originale del 2008 di una sadica – e agghiacciante – invasione domestica non ha rivali. Bisognosa di una vacanza, una coppia (Tyler e Speedman) si avventura in una casa isolata, solo per essere terrorizzata da tre sconosciuti mascherati.