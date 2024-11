Lanazione.it - Stefano Massini: “La violenza prende sempre forma dalle parole”

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 25 novembre 2024 – Sul palco di piazza della Signoria, per dire ‘no’ allasulle donne, c'è anche, scrittore, drammaturgo pluripremiato, voce autorevole tra le più interessanti. L'autore fiorentino non ha voluto perdere l'occasione per portare la sua testimonianza all’evento organizzato dal nostro gruppo editoriale, nell’ambito del progetto nato l’anno scorso #QNxLeDonne. "E' importante ribadire l'impegno contro lanon solo con la voce, non basta dirlo - ha affermato- ma è importante chesi passi ai fatti veri, concreti, per dare anche il proprio esempio, farsi vedere dai tantissimi ragazzi e ragazze delle scuole presenti in piazza. E deve essere un impegno costante, non basta un giorno". “Siamo qui per dire no alla– ha continuato– ma puoi essere più onesto e dire che un No ipocrita non serve a nulla.