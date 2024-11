Liberoquotidiano.it - "Sì al taglio", "Ritirino l'emendamento" Lega e Forza Italia divise sul canone Rai

Leggi su Liberoquotidiano.it

Sulle sorti delRai ancora non ci sono certezze. Restano infatti le divisioni all'interno della maggioranza. La, che ha presentato l'alla manovra per confermare ilda 90 a 70 euro, si dice sicura che, alla fine, si riuscirà "a trovare il giusto punto di equilibrio". "Credo che la maggioranza sia compatta - ha spiegato a LaPresse il capogruppo del Carroccio in commissione Vigilanza Giorgio Maria Bergesio - noi non stiamo sottraendo risorse alla Rai, ma le prendiamo dalla fiscalità generale come condiviso" nella manovra 2024 "da tutto il centrodestra compatto. Se riduciamo di 400 milioni di euro l'importo delprendendoli dalla fiscalità generale li prendiamo dalle tasse che i cittadini già pagano". Non è d'accordo sulla riduzione: "IldelRai non serve a niente, noi non siamo d'accordo, perché se fai ilpoi si danno alla Rai 400 milioni che sono dei cittadini, quindi se non è zuppa è pan bagnato", ha replicato Maurizio Gasparri, presidente dei senatori azzurri che siede in Vigilanza.