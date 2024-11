Butac.it - Richiesta di preghiere urgente

Un lettore ci ha inviato una segnalazione, ma il grosso del lavoro per verificarla l’ha fatto lui (grazie F.):Salve sta girando su whatsapp in vari gruppi di preghiera cristiani il seguente messaggio. Ho contattato il monastero e la loro risposta, negativa , è ancora più sotto nella mail inoltrata. Grazie per il vostro lavoro.F.Dalle monache di clausura benedettine di Ghiffa mi è giunta questadi: per una coppia, si chiamano Daniele e Cristina.Daniele facendo retromarcia ha investito la figlia di 2 anni, che è morta.La madre vuole suicidarsi e lui è impazzito.Grazie per le vostre. Dio vi benedicaPer favore rivolgetevi ai gruppi dei Consacrati, degli Adoratori e di tutti gli Intercessori.Che Dio vi ricompensiAnnamaria De SantisA seguire la risposta delle monache:Buongiorno.