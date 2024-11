Movieplayer.it - Richard Gadd, creatore di Baby Reindeer, star di Half Man insieme a Jamie Bell

Leggi su Movieplayer.it

La serieMan, composta da 6 episodi, avrà come protagonisti, coinvolto anche come autore e produttore, e. Sarannoi protagonisti della nuova serieMan, una co-produzione tra HBO e BBC. Il progetto, inizialmente intitolato Lions, sarà composto da sei puntate e verrà prodotto da Mam Tor Productions, che ha ordinato la produzione delle puntate nel mese di febbraio. Il nuovo progetto deldi, reduce dal successo ottenuto con, è coinvolto come, sceneggiatore e produttore esecutivo diMan. L'artista, che ha portato al successo lo show ispirato alla sua esperienza con una stalker, ha inoltre deciso di essere impegnato anche come protagonista davanti .