Pro Loco Paupisi, tutto pronto per l’accensione del grande albero di Natale

Tempo di lettura: 2 minutiAnche quest’anno anon poteva mancare laaccensione dell’di, in piazza don Tommaso Boscaino, che dà l’avvio alle festività natalizie in paese. E’ uno dei momenti più attesi ormai in paese: è la settima edizione, infatti, che la Proin collaborazione con il Comune diorganizza una manifestazione unica nella provincia di Benevento, un connubio perfetto di colori, musica e fuochi d’artificio che lasceranno gli spettatori incantati.Quest’anno la cerimonia di accensione è fissata per le ore 20.00 di sabato 7 dicembre 2024.L’evento, aperto a tutti, è rivolto anche e sopratai più piccoli per i quali la Proha organizzato dalle ore 18:30 un momento dedicato a loro con spettacoli di animazione, gonfiabili e laboratori creativi.