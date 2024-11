Inter-news.it - Pistocchi: «Dimostrazione di forza dell’Inter. Juventus, da cambiare qualcosa!»

Maurizioha espresso il suo punto di vista sull’ultima giornata di Serie A, sottolineando la portata del successocontro il Verona.IL RAGIONAMENTO – Mauriziosi è pronunciato sul suo account X in merito all’ultima giornata di Serie A delle big, tra cui l’Inter. Secondo il giornalista, la sfida esterna vinta 5-0 contro il Verona ha detto molto delladei nerazzurri in vista del prosieguo della stagione, anche in comparazione con due avversarie: «L’Inter ha dato unadiimpressionante: se Inzaghi riesce a gestire le turnazioni, e gli impegni, è ancora la grande favorita. Milan ehanno deluso, ma hanno delle attenuanti».sulle difficoltà del Milan e dellarispetto all’InterALCUNI PROBLEMI –ha posto l’accento sulle fragilità mostrate dal Milan e dallanel corso di questo inizio di stagione.