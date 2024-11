Thesocialpost.it - Omicidio Cerciello Rega, Finnegan Elder Lee condannato in via definitiva

È diventatala condanna a 15 anni e due mesi perLee, uno dei due giovani americani accusati dell’del vicebrigadiere dei carabinieri Mario, ucciso a coltellate a Roma nel luglio del 2019. La sentenza, pronunciata nell’appello bis lo scorso 3 luglio, non è stata impugnata né dalla procura generale né dai difensori, consolidando così la pena per, attualmente detenuto nel carcere di Opera a Milano.Un processo lungo e complessoIl caso, che aveva suscitato un’enorme attenzione mediatica sia in Italia che negli Stati Uniti, si era inizialmente concluso con condanne più severe per i due imputati. Tuttavia, dopo il rinvio della Cassazione, i giudici della Corte d’Assise d’Appello di Roma avevano ridotto le pene, eliminando alcune aggravanti e applicando il rito abbreviato.