Monaco | Grande Slam per Sinner? Quest’anno non ci è andato lontano…Non so se farà la Davis l’anno prossimo

Guido, voce tecnica di Eurosport, si è goduto dal vivo la vittoria della Coppadella squadra italiana di tennis a Malaga (Spagna). Il secondo successo consecutivo della formazione tricolore era atteso, visto il roster a disposizione di Filippo Volandri, ma mai nulla va dato troppo per scontato. Ne ha parlatonel corso dell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport.“È stato molto bello, più facile del previsto il match di Matteo Berrettini, anche se all’inizio non ha cominciato bene. Poi ha travolto Botic van de Zandschulp. Tallon Griekspoor invece ha confermato di essere un gran bel giocatore, che ha compiuto questa “impresa”, arrivando a sei game contro Janniknel primo set. Poi, Jannik ha fatto due/tre cose nel tie-break.Ha annichilito mentalmente un avversario che ha servito allae giocava veramente bene“, la valutazione del commentatore tecnico di Eurosport.