Meloni spenga la fiamma per diventare leader dell' Unione europea

Spegnere laper accendere, invece, la luce di un grande partito conservatore per l'Europa e per l'Italia.Questa potrebbe essere l'importante operazione politica avviata con l'input intelligente del ministro peri rapporti con il Parlamento Luca Ciriani per Fratelli d'Italia (FdI). Finalmente si apre, dentro FdI, un modo di guardare avanti, di operare nel presente progettando il futuro, aldilà di quell'«oggicrazia» che attanaglia il modo di far politica in questo Paese. Onestamente, laè un orpello un po' obsoleto, che non rappresenta certo il meglioa storia del conservatorismo italiano, essendo - in qualche modo - legata al ricordoa Repubblica di Salò. Forse spegnere la, cancellandola finalmente dal simbolo, potrebbe avere per FdI una funzione simile, mutatis mutandis, a quella che ebbe quella missione di Stato di Gianfranco Fini in Israele per Alleanza Nazionale, in cui dichiarò che «il fascismo è stato un male assoluto».