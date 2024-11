Terzotemponapoli.com - Lukaku e il Napoli di Conte visti da Monica Scozzafava

A Radio Kiss Kiss, nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, è intervenuta anche. Di seguito le dichiarazioni della giornalista di Corriere della Sera e Corriere del Mezzogiorno.? Fa un lavoro oscuro per la squadra molto importante, maè questo, è l’attaccante che ha scelto. Ha fatto un goal che vale oro, un goal pesantissimo. Lo ricordo a quelli che hanno delle perplessità e che giustamente fanno dei paragoni con Osimhen. I paragoni non vanno fatti,va giudicato per la leadership che ha, poi tocca un pallone e fa goal”.La vittoria delsulla Roma. “Ilha superato un ostacolo grandissimo ieri, non è stata una partita facile per gli azzurri, per cui il peso di questo goal è stato importantissimo.ha la fiducia di tutti per la sua carriera ed ha avuto ragione anche stavolta”.