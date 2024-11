Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: tensione altissima verso la 40a mossa, il cinese spinge, indiano in crisi di tempo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:13:51 31. O-O 32. Ad4,gioca l’arrocco corto! Eci mette UN SECONDO a muovere!13:50 7’30” per.13:49 9? a disposizione perper le prossime 9. Anche lui non è tanto tranquillo con il(certo, peri guai sono peggiori.).13:48in questo momento è sulla strada per tentare di vincere la sua prima partita a cadenza classica da praticamente quasi un anno.13:47si toglie dalla linea dello scambio, 31. Dd2. Gli restano 3’39” per arrivare alla 40a e forse adesso gli serve davvero un miracolo per arrivare almeno alla patta.13:46ha trovato 30. Dc4! 10’49” rimasti, oradeve per forza muovere rapidamente.13:45 11’30” peradesso.13:43 Ecco la posizione.