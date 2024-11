Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: momenti di riflessione in posizione tagliente, superate le due ore di gioco

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:12:38 E difatti 17. Cxd4. Resta da capire con quale pezzo riprenderà: Cavallo o Alfiere? (Non il pedone c, perché aprirebbe pericolosamente la colonna c).12:37 Dopo quasi 34 minuti,, che ora ne ha 48 sull’orologio, gioca 17. De2. Sicura, tranquilla, niente di strano, e a questo punto non è difficile immaginare che verrà il cambio dei Cavalli in d4.12:35 Situazione quasi classica in questa fase di partita, conche sostanzialmente ha usato mezz’ora per pensare. Chiaramente il problema è che ha sia un gran ventaglio di opzioni che la questione di dover calcolare tutte le relative varianti e cercare di capire la sua propria direzione.12:32 Ancora da rimarcare il fatto chesi stiano alzando veramente poco dallaera.