L’influencer digitale Francesca Giubelli si schiera contro la violenza domestica

Roma, 25 novembre 2024- In occasione della Giornata Internazionalelasulle Donne, il 25 novembre, il messaggio di solidarietà e resistenzaogni forma disi arricchisce di una nuova voce., influencer simbolo in Italia, creata tramite Intelligenza Artificiale, lancia un video shock in cui denuncia la drammatica realtà della, un fenomeno che colpisce ogni giorno milioni di donne in tutto il mondo.Il video, realizzato grazie all’innovazione tecnologica, non solo mette in luce l’importanza della sensibilizzazione, ma invita a una riflessione profonda su come ogni individuo, in ogni angolo della società, possa contribuire a fermare la. L’Intelligenza Artificiale, che ormai fa parte delle nostre vite quotidiane, diventa così uno strumento potente anche per diffondere messaggi di giustizia e pari opportunità.