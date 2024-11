Sport.quotidiano.net - L’Alcione torna a sognare. Pro Patria, adesso è crisi

di Luca Di Falco SESTO SAN GIOVANNI (Milano)Milano supera nettamente la Proallo stadio Breda di Sesto San Giovanni. Mister Giovanni Cusatis, ex di turno, con i suoi “orange“ inguaia così i tigrotti del tecnico Riccardo Colombo. Basta il primo tempo ai padroni di casa per mettere al sicuro il risultato della partita. Al 12esimo la rete del vantaggio meneghino ad opera di Marconi, che salta più in alto di tutti e incorna in rete la palla dell’1-0, dopo che in avvio prima Toci e poi Pitou non erano riusciti a capitalizzare un’opportunità per i bustocchi. I milanesi trovano poi la rete del raddoppio poco prima dell’intervallo: assist del difensore centrale Ciappellano e Palombi non si fa pregare e insacca il bis, ringraziando il compagno di squadra. Alla mezz’ora della ripresa ci prova per la Proil fantasista Curatolo, ma la mira non è delle migliori.